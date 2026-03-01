CANLI | Manchester United - Crystal Palace maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Mart 2026
Manchester United, 1 Mart 2026'da Old Trafford'da Crystal Palace ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede hakem Chris Kavanagh görev yapacak. Takımlar, Premier Lig'deki konumlarını güçlendirmek için sahada var gücüyle mücadele edecek.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum