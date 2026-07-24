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CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?
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CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Midtjylland'a konuk oluyor. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Danimarka'da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm soruların yanıtı...

Burak Kavuncu

Maç önü

DJALO'DAN İYİ HABER!

Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynadığı maçta oyundan çıkan Tiago Djalo'da bir problem gözükmüyor. Portekizli futbolcu, rövanş maçında sahada olacak. [TRT Spor]

CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 1

Maç önü

SEYİRCİ SAYISI AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 1-0 Midtjylland maçının resmi seyirci sayısı 31.471 olarak açıklandı. (Kaynak: UEFA)

Tribün doluluk oranı: %73.7
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu kapasitesi: 42.684

CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 2

Maç önü

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR!

Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 3

Maç önü

"HER BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU OLUŞTURDUĞU ATMOSFERLE GURUR DUYMALI"

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: "Beşiktaş'ta her çalışan, oynayan takımdaki herkes gurur duymalı. Taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer oluşturuyor statta. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı."

CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim? 4

Maç önü

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Beşiktaş maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin S Sport'tan ekrana gelmesi bekleniyor.

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