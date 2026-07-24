CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

Maç önü
Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynadığı maçta oyundan çıkan Tiago Djalo'da bir problem gözükmüyor. Portekizli futbolcu, rövanş maçında sahada olacak. [TRT Spor]
Maç önü
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 1-0 Midtjylland maçının resmi seyirci sayısı 31.471 olarak açıklandı. (Kaynak: UEFA)
Tribün doluluk oranı: %73.7
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu kapasitesi: 42.684
Maç önü
Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Maç önü
Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: "Beşiktaş'ta her çalışan, oynayan takımdaki herkes gurur duymalı. Taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer oluşturuyor statta. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı."
Maç önü
Midtjylland - Beşiktaş maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat saat 20.00'de oynanacak. Mücadelenin S Sport'tan ekrana gelmesi bekleniyor.
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