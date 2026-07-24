CANLI| Midtjylland - Beşiktaş maçı anlatımı! Maç hangi kanalda? Saat Kaçta? Ne zaman? Maçın hakemi kim?

Maç önü

"HER BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU OLUŞTURDUĞU ATMOSFERLE GURUR DUYMALI"

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg: "Beşiktaş'ta her çalışan, oynayan takımdaki herkes gurur duymalı. Taraftarlar da aynı şekilde. Çünkü Beşiktaş atmosfer olarak çok özel bir atmosfer oluşturuyor statta. 6 yıl Borussia Dortmund'da çalıştım. Dortmund'un da taraftarları çok iyi. Ama burada kesinlikle taraftarın oyunculara verdiği güç çok özel. Dolayısıyla her Beşiktaş taraftarı bu oluşturduğu atmosferle gurur duymalı."