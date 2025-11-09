SPOR

CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Tümosan Konyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Kasım 2025
CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Tümosan Konyaspor maç anlatımı!

09 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ev sahibi olarak Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede hakem Adnan Kayatepe görev yapacak.

Berker İşleyen

05:19 - 09 Kasım 2025

Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Törende konuşan Atan, Konyaspor’da güzel bir dönem geçireceğine inandığını söyledi.

Fatih Karagümrük Konyaspor
