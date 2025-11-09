CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Tümosan Konyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Kasım 2025

Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Törende konuşan Atan, Konyaspor’da güzel bir dönem geçireceğine inandığını söyledi.
