SON DAKİKA! Futbolda bahis ve şike soruşturması büyüyor. Bu bağlamda Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

Burak Kavuncu

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Detaylar geliyor...

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALIYOR

Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı! 1

Anadolu Ajansı'dan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; "Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.

4 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

Soruşturmada Ali Koç “şikayetçi” olarak yer alıyor."

BAŞSAVCILIK DUYURDU!

Futbolda bahis ve şike iddiaları soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı! 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

