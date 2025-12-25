SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair soruları yanıtlamak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek'in bahis ve karaborsa bilet konusunda söyledikleri dikkat çekerken, "Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) "Yapabilir miyiz?" diye sorduk. TFF, "Yapabilirsiniz." deyince yaptık.'' sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. İşte Dursun Özbek'in sözleri...

''TFF'YE SORDUK! YAPABİLİRSİNİZ DEDİLER...''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! 1

Dursun Özbek, "Bir haber sitesi üzerinden sponsorluk yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) "Yapabilir miyiz?" diye sorduk. TFF, "Yapabilirsiniz." deyince yaptık. Ertesi gün federasyon fikrini değiştirdi, “Yapamazsınız. Bu yasaklı bir site.” dedi. Biz de aynı gün sözleşmeden çıktık. Yasa dışı bahisle Galatasaray’ın hiçbir işi olmaz. Galatasaray’ın kursağından 5 kuruş para girmemiştir, en ufak menfaat sağlamamıştır." dedi.

''BİZİM BU TARAKLARDA BEZİMİZ YOK!''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! 2

Dursun Özbek, "Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcularla ilgili yürütülen bir soruşturma var. Futbolcuların bahis oynaması yasak. Oynayan, tespit edilen kardeşlerimiz disiplin cezalarını aldılar. Cezasını çeken adamı tartışmaya gerek yok. Bahis oynayan sporcular zaten cezalarını almıştır. Kimse Galatasaray’ı bu işlerle ilişkilendirmeye kalkmasın. Bizim bu taraklarda bezimiz yok." dedi.

KARABORSA BİLET KONUSUNA DEĞİNDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! 3

Dursun Özbek, "Kamunun hedefinde yasa dışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray’ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak abesle iştigal. Galatasaray camiasında bununla ilişkili kimse yok. Yapılan yorumlara bakınca bir dönem de “Karaborsa bilet” dediler. Hatta Osimhen transferindeki 75 milyon euro'yu karaborsa bilet satışına bağladılar. Buna bakınca yapılan yakıştırmaların ve ithamların ne anlama geldiği, ne amaçladığı çok kolaylıkla anlaşılabilir." açıklamasında bulundu.

''HEDEFİMİZ 100 BİN! LEROY SANE İÇİN DE YAPACAĞIZ...''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! 4

Dursun Özbek, "Victor Osimhen “Solo il Gala” kutusuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hâlâ yüz bin satış yapmak. 60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık. Kademe kademe siparişleri veriyoruz. Biraz da bizden kaynaklanan gecikmeler oldu. Hedefimiz yüz bindi. Yüz bine ulaşacağız. Başka paketler de yapıyoruz. Leroy Sane için de bir paket hazırladık. Onu da taraftarlara sunacağız." diye konuştu.

TRANSFER KONUSUNU ANLATTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten karaborsa ve yasadışı bahis açıklaması! 5

Dursun Özbek, "Hiçbir yönetim, “Bu sene yüklü bir transfer yapalım.” düşüncesiyle yola çıkmaz. Her takımın eksiği, tamamlaması gereken yerleri vardır. Onları tamamlamak ister. Bizler de eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Bu da ticaretin bir şekli. Hiç kimse endişe etmesin. Yaptığımız çalışmalarda Galatasaray için en faydalı performansı verecek oyuncuyu en uygun ekonomik koşullarda getireceğiz." dedi.

