YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanlı öğrencilerden depremzedelere yardım kampanyası

Çanlı öğrencilerden depremzedelere yardım kampanyası

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte İzmir’deki depremzedelere yardım kampanyası düzenledi.Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem düzenlenen yardım kampanyası hakkında yaptığı açıklamada; "’İzmir’de meydana gelen maddi ve manevi büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz.

Çanlı öğrencilerden depremzedelere yardım kampanyası

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile birlikte İzmir’deki depremzedelere yardım kampanyası düzenledi.
Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem düzenlenen yardım kampanyası hakkında yaptığı açıklamada; "’İzmir’de meydana gelen maddi ve manevi büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu zor günlerde depremzedelerimizin yanlarında olduğumuzu bir nebze olsun hissettirebilmek ve öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla okulumuzda bir yardım kampanyası düzenledik. Depremzedelerimizin bu soğuk günlerde ısınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla toplanan yardımlarla yeni battaniyeler satın aldık ve İzmir’e ulaştırmak üzere yola çıkardık. Emeği geçen tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

Çanlı öğrencilerden depremzedelere yardım kampanyası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
En Çok Okunan Yerel Haberler
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
13:03
İkindi
15:51
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Nur Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Zeytinliklere yapılan kaçak villalar yıkıldı
Zeytinliklere yapılan kaçak villalar yıkıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu
Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.