CANLI | Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ocak 2026
CANLI | Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ocak 2026

25 Ocak 2026'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda, Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Hakem Alper Akarsu yönetiminde yapılacak bu önemli maç, her iki takım için zorlu bir mücadele anlamına geliyor.

Yayıncı KuruluşbeIN Sports Max 1, TRT Spor
StadyumBG Grup 4 Eylül Stadyumu
HakemAlper Akarsu
Özbelsan Sivasspor Özbelsan Sivasspor
