CANLI | Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 25 Ocak 2026
25 Ocak 2026'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda, Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Hakem Alper Akarsu yönetiminde yapılacak bu önemli maç, her iki takım için zorlu bir mücadele anlamına geliyor.
