CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

Maç önü
Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana, Diego Gomez, Cubas, Bobadilla, Romero, Ensico, Sanabria.
Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Burgess, Italiano, O'Neill, Irvine, Bos, Metcalfe, Toure, Irankunda.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan mücadelede turnuva tarihine geçecek bir an yaşandı. Paraguaylı yıldız Miguel Almiron, yeni disiplin kuralı kapsamında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.
Maç önü
A.B.D. ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lumen Field Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-0 A.B.D. üstünlüğü ile sona erdi.
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