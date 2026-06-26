SPOR

Kapat
CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

26 Haziran 2026'da Paraguay, Levi's Stadium'da Avustralya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede iki takım da galibiyet peşinde olacak.

Burak Kavuncu

Maç önü

MUHTEMEL 11'LER

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana, Diego Gomez, Cubas, Bobadilla, Romero, Ensico, Sanabria.

Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Burgess, Italiano, O'Neill, Irvine, Bos, Metcalfe, Toure, Irankunda.

Maç önü

YENİ KURALIN İLK KIRMIZI KARTI PARAGUAY'A! ALMİRON TÜRKİYE MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 1
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan mücadelede turnuva tarihine geçecek bir an yaşandı. Paraguaylı yıldız Miguel Almiron, yeni disiplin kuralı kapsamında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Maç önü

(ÖZET) A.B.D. - AVUSTRALYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 2
A.B.D. ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lumen Field Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-0 A.B.D. üstünlüğü ile sona erdi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!
Dünya Kupası'na Afrika takımları damga vurdu!Dünya Kupası'na Afrika takımları damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Paraguay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.