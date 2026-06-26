CANLI | Paraguay - Avustralya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

Maç önü

(ÖZET) A.B.D. - AVUSTRALYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI



A.B.D. ve Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lumen Field Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-0 A.B.D. üstünlüğü ile sona erdi.