Fenerbahçe'ye Marcus Rashford transferinde kötü haber!

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sol kanat bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için temaslarını sürdürüyordu. Aday listesinde Rafael Leao ve Marcus Rashford gibi isimleri bulunduran sarı-lacivertlilere İngiltere'den olumsuz haber geldi.

RASHFORD TAKIMDA KALMAYA KARAR VERDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Manchester United'da kalma kararı aldı.

Haberin detaylarında Rashford'ın Türkiye'ye gelme seçeneğinin oldukça azaldığı vurgulanırken, üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif gelmediği takdirde İngiliz devinde kariyerine devam edeceği aktarıldı.

14 NUMARALI FORMA EMANET EDİLDİ

Manchester United yönetiminin de bu süreçte İngiliz yıldıza olan güvenini net bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın, Rashford'a yeni sezonda 14 numaralı formayı teslim ederek oyuncuya "takım için çok önemlisin" mesajı verdiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Marcus Rashford'ın, Manchester United ile 2028 yılına kadar yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunuyor.