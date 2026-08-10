Dünya yıldızı Fenerbahçe için deliye döndü! "Bırakın gitmek istiyorum"

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferinde oyuncu tarafını ikna etmeyi başardı. Belçikalı santrfor ile el sıkışan sarı-lacivertliler, gözünü Napoli ile yürütülen bonservis pazarlıklarına çevirdi.

"BIRAKIN BENİ FENERBAHÇE'YE GİDEYİM"

Transfer sürecinin hızlanması adına bizzat devreye giren 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Napoli yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan kulübünün kurmaylarına sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ileten Belçikalı golcünün, "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Lukaku'nun menajerinin de Fenerbahçe'nin sunduğu teklifin kabul edilmesi yönünde Napoli yönetimi üzerindeki baskısını artırdığı belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR: NAPOLİ ÇİFT HANELİ RAKAM İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı santrfor için Napoli'ye yaklaşık 5 milyon Euro seviyesinde bir bonservis teklifi sundu. Ancak İtalyan temsilcisinin beklentisinin çift haneli bonservis bedeli (en az 10 milyon Euro) olduğu ifade edildi. Player tarafıyla pürüzleri tamamen gideren Fenerbahçe'nin transferdeki kaderini, Napoli yönetiminin vereceği nihayi karar belirleyecek.

GEÇEN SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Geçtiğimiz sezonu talihsiz sakatlıklarla geçiren Romelu Lukaku, Napoli formasıyla yalnızca 7 resmi müsabakada görev yapabilirken takımı adına 1 gol kaydetti.