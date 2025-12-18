SPOR

Kapat
CANLI | Rayo Vallecano - Drita maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Aralık 2025
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

CANLI | Rayo Vallecano - Drita maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Aralık 2025

18 Aralık 2025 tarihinde Estadio De Vallecas'ta Rayo Vallecano, Drita ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da galibiyet mücadelesinin heyecanla beklendiği bu maç, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Berker İşleyen
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'dan kötü başlangıç! Alanyaspor'a mağlup olduTrabzonspor'dan kötü başlangıç! Alanyaspor'a mağlup oldu
İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"
Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.