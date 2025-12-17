Lider oldu! Trabzonspor, kupada Alanyaspor'a mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOLÜ GÜVEN KAYDETTİ

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

LİDER OLDU

Bu skorun ardından Alanyaspor, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor ise puansız bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise aynı tarihte Karagümrük'ü ağırlayacak.