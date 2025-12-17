SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Lider oldu! Trabzonspor, kupada Alanyaspor'a mağlup oldu

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Alanyaspor'a mağlup oldu. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise aynı tarihte Karagümrük'ü ağırlayacak.

Lider oldu! Trabzonspor, kupada Alanyaspor'a mağlup oldu
Recep Demircan

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOLÜ GÜVEN KAYDETTİ

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Lider oldu! Trabzonspor, kupada Alanyaspor a mağlup oldu 1

LİDER OLDU

Bu skorun ardından Alanyaspor, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor ise puansız bir başlangıç yaptı.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise aynı tarihte Karagümrük'ü ağırlayacak.

Lider oldu! Trabzonspor, kupada Alanyaspor a mağlup oldu 2

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"
Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.