CANLI | Samsunspor- Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, ligde şu ana akdar 15 puan toplarken, ev sahibi Samsunspor ise 12 puan toplayarak rakiplerini yakından takip ediyor. İşte maça dair tüm önemli bilgilerin bulunduğu haberimiz... KALEYE TARIK ÇETİN GEÇECEK! Trt Spor'un haberine göre Samsunspor karşısında Fenerbahçe’nin kalesini Tarık Çetin koruyacak. Kaleci Ederson'un maç günü sakatlanması ve yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık sebebiyle bugün kaleye 3.kaleci Tarık Çetin geçecek.

EDERSON DA SICAK GELİŞME! Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi. Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ve hücum oyuncusu Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ Ev sahibi Samsunspor'da tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Haftanın kapanış mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak.