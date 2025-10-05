SPOR

CANLI | Samsunspor- Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 8.haftasında bugün Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Haftanın kapanış müsabakasında karşı karşıya gelecek iki ekip maçtan galibiyetle ayrılıp Milli araya kayıpsız girmek istiyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a puan bırakmasının ardından Samsunspor deplasmanından kayıpsız dönmek isteyen sarı lacivertliler kritik maçtan galibiyet almayı amaçlıyor. Peki bu önemli maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm bilgiler haberimizde...

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, ligde şu ana akdar 15 puan toplarken, ev sahibi Samsunspor ise 12 puan toplayarak rakiplerini yakından takip ediyor. İşte maça dair tüm önemli bilgilerin bulunduğu haberimiz...

KALEYE TARIK ÇETİN GEÇECEK!

Trt Spor'un haberine göre Samsunspor karşısında Fenerbahçe’nin kalesini Tarık Çetin koruyacak. Kaleci Ederson'un maç günü sakatlanması ve yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağ ayak baş parmağında kırık sebebiyle bugün kaleye 3.kaleci Tarık Çetin geçecek.

EDERSON DA SICAK GELİŞME!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, maç sabahı ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğle saatlerinde MR'ı çekildi. Brezilyalı kalecinin akşam oynayıp oynayamayacağı çekilen bu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ve hücum oyuncusu Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Ev sahibi Samsunspor'da tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Haftanın kapanış mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'DA ZAFER

Fenerbahçe hafta içi Avrupa Ligi mücadelesinde Nice ile karşılaştı ve karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak taraftarını sevindirdi.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NE 3 PUANLA BAŞLADI!

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Samsunspor ilk maçında deplasmanda Legia Varşova karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi ilk maçından 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve Konferans Ligi'ne 3 puan alarak başladı.

