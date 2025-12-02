SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından sevk edilenler belli oldu...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) haftanın sevklerini açıkladı. Sevk edilenler arasında olup olmayacağı merakla beklenen isimlerden Jhon Duran ile ilgili de karar çıktı!

PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından sevk edilenler belli oldu...
Burak Kavuncu

PFDK haftanın sevklerini açıkladı. İşte detaylar...

İŞTE SEVK EDİLENLER!

PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından sevk edilenler belli oldu... 1

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler.
Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar.
Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan: Sportmenliğe aykırı hareket.
Mert Hakan Yandaş: Hakaret
Fenerbahçe İdarecisi Ali Bozan: Sportmenliğe aykırı hareket.

JHON DURAN'IN DURUMU BELLİ OLDU!

PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından sevk edilenler belli oldu... 2

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK'ya sevk edilmesine gerek görmedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF Var kayıtlarını açıkladı!TFF Var kayıtlarını açıkladı!
Icardi için ses getirecek açıklama! ''Mauro bir tokadı hak ediyordu''Icardi için ses getirecek açıklama! ''Mauro bir tokadı hak ediyordu''
Anahtar Kelimeler:
PFDK son dakika fenerbahçe galatasaray tff Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Galatasaray taraftarı ateş püskürdü: "Puan kaybının sorumlusu sensin"

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

Yasak geliyor! İşin bir de maaş boyutu var 'O zaman düşmesin'

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.