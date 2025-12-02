PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından sevk edilenler belli oldu...

PFDK haftanın sevklerini açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler.
Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar.
Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan: Sportmenliğe aykırı hareket.
Mert Hakan Yandaş: Hakaret
Fenerbahçe İdarecisi Ali Bozan: Sportmenliğe aykırı hareket.
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK'ya sevk edilmesine gerek görmedi.
