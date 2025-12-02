SPOR

Sergen Yalçın görev vermiyordu! Felix Uduokhai ayrılıyor

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Felix Uduokhai siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünüyor. Süper Lig’de bu sezon son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanan Alman stoper, yeniden Bundesliga’ya dönebilir. | Beşiktaş haberleri

Burak Kavuncu
Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim arasında belirlenen rapor doğrultusunda çalışmalar başlanırken, takımdan ayrılmak istediği açıklanan ilk isimde belli oldu. İşte detaylar...

ALMAN BASINI DUYURDU!

Sky Sport Almanya’nın aktardığı bilgilere göre, ligde son 6 karşılaşmada toplamda yalnızca bir dakika forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper, Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı.

SERGEN YALÇIN GÖREV VERMEDİ! AYRILABİLİR...

Beşiktaş’a 500 bin euro kiralama bedeliyle ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla katılan Felix Uduokhai, Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından sahada düzenli olarak yer alamıyor. Alman stoperin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve Almanya'ya tekrar dönmek istediği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
