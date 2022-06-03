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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu! Sorulan soruya kahkaha attı

03.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağımız Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan bir soru üzerine kahkaha atan Kuntz eğlenceli anlar yaşattı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu! Sorulan soruya kahkaha attı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yıldızlarımızdan Cengiz Ünder, Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM, KENDİ TARİHİNİ YAZMAK İSTİYOR"

Stefan Kuntz'un açıklamaları:

"C liginde olmamızdan dolayı hazırlıklarımızda özel bir değişiklik olmadı. Burak'ın milli takımı bırakmasından sonra yeni bir organizasyon ortaya çıktı. Oyuncular 4 maçı kazanarak kendi tarihlerini yazmak istiyorlar."

SORULAN SORUYA KAHKAHA ATTI

Bir muhabirin kendisine, ''Bir alt takımdan A Milli Takım'a kimi almak istersiniz'' sorusuna kahkahayla yanıt veren Kuntz, "Çok iyi denemeydi. Deneyimli bir gazetecisiniz anladığım kadarıyla. Burak ile temasımız var. Almanya'ya transferinden sonra onu izliyoruz. 4-5 oyuncumuz var buraya gelebilecek." dedi.

"YENİ BİR SAYFA VE YENİ BİR HİKAYE"

"İlk dönemi hesapladığımızda gruptaki durumumuz iyi değildi. Takım ruhuna odaklandık ve geliştirmek istedik. Portekiz'deki kaçan o ana gelmeyi çok istiyorduk. Oraya kadar gelebildiğimizden dolayı mutlu oldum. İtalya maçına bakarsak güzel özellikle var öne çıkan. Toplam 8 gol yemişlerdi ve onlara karşı biz 2 gol attık. Donnarumma'nın da kurtarışları oldu. İtalya maçındaki performans beni tatmin etti. Yeni bir sayfa ve yeni bir hikaye. Genç bir takımız. Her attığımız adım EURO 2024 finallerine kalabilmek için.

Cengiz'i dinlediniz. Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Artılarından bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir durum. Böylece uluslararası takımlar oluşabilir. Buradaki seviyenin yükselmesi önemli. Seviye burada yüksek olsa belki de kariyerlerine burada devam etmek isteyeceklerdir."

"BİRKAÇ KÜÇÜK SIKINTIMIZ VAR"

"Tam kadro muyuz?" sorusu üzerine Stefan Kuntz:

Birkaç küçük sıkıntı var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık bir süreç. İleriye doğru bir planlama yapmamız lazım.

"BİZİM HEDEFİMİZ DEĞİŞMİYOR!"

"Normalde FIFA sıralamasında 4 ya da 8. sırada yer alan takımla ya da 100. sırada bulunan bir takımla oynadığınızda başarılı olmak istiyorsunuz. Hedef değişmiyor. Topa daha fazla sahip olmamız gerek. Pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz. Taktiksel tarzımızda da biraz değişiklikler olacak. Ofansif varyasyon ve oyun kurma konusunda da farklı denemeler yapıyoruz."

"KİMSE BANA BAŞ AĞRISI YAŞATMAZ"

"Antrenman performanslarını çok iyi buldum. A Milli ve Ümit Takım arasındaki düzenin oturması anlamında iyi oldu. Ümit Milli Takımı ile koordinasyon iyi durumda. A Takım'da yer alacak oyuncular içinde hiç kimse bana bağ ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum."

Cengiz Ünder'in açıklamaları:

"Kampa iyi hazırlandık. Sezon sonları her zaman zor geçer. Bizim tek hedefimiz var. 4 maçı kazanmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Bu hedefe konsantre olduk.

Burak ağabey (Yılmaz) uzun yıllar hizmet etti. Kaptanımızdı ve gidişine üzüldük. Ama yeni bir dönem başlıyor. Hep birlikte en iyi yerlere gelmek istiyoruz.

Genç yaşta Avrupa'ya çıktım. Hayatımın en doğru kararıydı. Her zaman Avrupa hayalim vardı. Umarım uzun yıllar Avrupa'da oynarım. Hedefim Avrupa'da futbolu bırakmak. İnşallah gerçekleşir. 3 ülkede oynadım. Kendimi oynadığım liglerde geliştiriyorum. Umarım bir sonraki sene daha iyi olur. Artık kendimi daha güçlü hissediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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