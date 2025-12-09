CANLI | Tottenham Hotspur - Slavia Prag maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Aralık 2025
09 Aralık 2025'te Tottenham Hotspur, kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Tottenham Hotspur Stadium'da gerçekleşecek ve futbolseverler için heyecan dolu anlar vaat ediyor.
