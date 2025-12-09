SPOR

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! ''Galatasaray'daki en zorlandığım günler...''

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Fransa'da Monaco ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi basın toplantısı yaptı. Buruk'un ''Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler...'' sözleri geceye damga vurdu. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlıklar sebebiyle oluşan kadro yetersizliğinden yakınan Buruk, zor bir maça çıkacaklarını belirtti. İşte Okan Buruk'un sözleri...

''BELKİ GALATASARAY'DAKİ EN ZORLANDIĞIM GÜNLER...''

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Galatasaray daki en zorlandığım günler... 1

Okan Buruk, "Son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oluyor. Bu maç öncesi savunma hattında tamamen çaresizim. Lemina, Arda yok. Savunma merkezine bir şey olursa diye hep düşünüyoruz. Zorlandığım bir dönem. Belki Galatasaray'daki en zorlandığım günler... Bazı bölgelerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu durum ikinci yarıları etkiliyor.

Dört günde bir, aynı oyuncularla oynuyoruz. Dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Birçok oyuncunun performansı etkileniyor. Jakobs'u idmanda denedik ama %100 hazır değil. Sakat sakat oynatmak durumunda da kalabiliyoruz. İnsanlar eleştiriyor ama oyuncuları, benim korumam gerekiyor.

Bu riskleri alıyoruz, mecbur kalıyoruz. Yunus Akgün ağrılarla oyuna girdi. Jakobs aynı, Berkan tam iyileşmedi ama kadroya aldık ve ağrılarla oynuyor. Bu dönem bunu yapmak zorundayız ve bu da performansımızı etkiliyor." dedi.

''BOYKOT MESAJI VERİLDİ...''

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Galatasaray daki en zorlandığım günler... 2

"Monaco için kendi taraftar grubu bildiri yayınladı. Onlarda bir karışıklık var, ne diyeceksiniz?"

Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. PSG galibiyetiyle ne kadar iyi olduklarını gösterdiler. Futbol sevgisiyle çıldırmış bir ülkede yaşıyoruz. Motivasyon ve konsantrasyon yüksek ama burada o durum zor. Stat ve seyirci anlamında, bizim sahamızdaki gibi değil... Monaco'da taraftar grubu bildiri yayınladı, küçük bir boykot mesajı verildi. Statta da bunları göstereceklerdir. Biz işimizi doğru bir şekilde yapacağız." açıklamasında bulundu.

SINGO VE JACOBS AÇIKLAMASI

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Galatasaray daki en zorlandığım günler... 3

Okan Buruk, "Singo'yu iki bölgede kullanıyoruz. Jakobs da Eren Elmalı'nın ceza almasının ardından tek oyuncumuzdu. Ancak milli takımda sakatlandı. Zorlanıyoruz ama Jakobs kadroda olacak. Son durumuna maç öncesi bakacağız." dedi.

''BİZE KARŞI BALAGUN OYNARSA...''

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Galatasaray daki en zorlandığım günler... 4

Okan Buruk, "Monaco'da teknik direktör değişikliği yaşandı ve sonra hep 3'lü oynadılar. Son maçlarda 4'lü savunmaya geçtiler. Bir arayış var. PSG maçında 10 kişi ile bile pozisyon vermediler. Pafos maçında pozisyon ve oyun üstünlüğünü verdiler. Her maç farklı performansları var ama iyi oyuncuları bulunuyor. Savunma ve orta saha merkezde bir takım değişiklikler oldu. Bize karşı Balogun oynarsa, tam kadro gibi olacaklar. Analizlerimizi yaptık, Monaco'nun ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Burada olacak taraftarlarımızla elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

''İNŞALLAH 2000 YILINDA OLDUĞU GİBİ...''

Okan Buruk Monaco maçı öncesi itiraf etti! Galatasaray daki en zorlandığım günler... 5

Okan Buruk, "Monaco'nun stadında kazandığımız kupa Türk halkının ve Galatasaray taraftarının hafızalarında. İnşallah 2000 yılında olduğu gibi yine mutlu bir akşam yaşarız."

