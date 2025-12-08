Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü isimlere tutuklama talebi

Futbolda bahis soruşturmasında aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Detaylar geliyor...

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLENLERİN LİSTESİ

HT Spor'un haberine göre adli kontrol talebiyle sevk edilenlerin listesi duyuruldu...

Zorbay KÜÇÜK

Abdulsamet BURAK

Cengiz DEMİR

Erhan ÇELENK

İsmail KALBURCU

Salih MALKOÇOĞLU

Samet KARABATAK

Tolga KALENDER

Uğur Kaan YILDIZ

Gamze NELİ KAYA

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI!

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.