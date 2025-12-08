SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü isimlere tutuklama talebi

SON DAKİKA: Türk futbolundaki bahis soruşturmasında aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş'ında bulunduğu 10 şüpheli isim adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü isimlere tutuklama talebi
Burak Kavuncu

Futbolda bahis soruşturmasında aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Detaylar geliyor...

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLENLERİN LİSTESİ

HT Spor'un haberine göre adli kontrol talebiyle sevk edilenlerin listesi duyuruldu...

Zorbay KÜÇÜK
Abdulsamet BURAK
Cengiz DEMİR
Erhan ÇELENK
İsmail KALBURCU
Salih MALKOÇOĞLU
Samet KARABATAK
Tolga KALENDER
Uğur Kaan YILDIZ
Gamze NELİ KAYA

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI!

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'li Real Madrid'de Xabi Alonso'nun son şansı! Arda Güler'li Real Madrid'de Xabi Alonso'nun son şansı!
Liverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileştiLiverpool'da Salah krizi derinleşti! Galatasaray fısıltıları ciddileşti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Baskın sırasında ateş açıldı! Acı haber geldi: 1 polisimiz şehit oldu

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig'de sıralama değişti! Trabzonspor, Göztepe'yi yenerek Fenerbahçe'yi geçti ve ikinci sıraya yerleşti

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

Blok3, Ati242, Çakal konserlerini tek tek iptal etti! Açıklama yayınladı

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

2026'ya bırakmayın! Emlak ve tapu harcı zamlanıyor

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.