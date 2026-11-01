CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026

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Trabzonspor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 01 Kasım 2026
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Erzurumspor FK maçının ardından, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.
13:00 - 01 Kasım 2026
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde sakatlık gelişmeleriyle gündeme geldi. Bordo-mavili ekipte Franculino Dju ve Aral Şimşir'in yaşadığı sorunların ardından yapılan kontrollerin sonuçları kamuoyuna duyuruldu.
09:00 - 01 Kasım 2026
Etimesgut SK, kendi sahasında Gaziantep FK'ya 4-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Gaziantep, etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağladı.
09:00 - 01 Kasım 2026
Trabzonspor'un dünya starı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında taktiksel tercihler nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Krizin tatlıya bağlanması için Mısır Futbol Federasyonu'nun devreye girdiği ve yıldız futbolcuyla görüşmek üzere Trabzon'a özel bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi.
05:00 - 01 Kasım 2026
Trabzonspor, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, Gaziantep FK ise zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
05:00 - 01 Kasım 2026
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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