CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026

09:00 - 01 Kasım 2026

MOHAMED SALAH KRİZİ! FEDERASYON TRABZON'A ÖZEL HEYET GÖNDERİYOR!



Trabzonspor'un dünya starı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında taktiksel tercihler nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Krizin tatlıya bağlanması için Mısır Futbol Federasyonu'nun devreye girdiği ve yıldız futbolcuyla görüşmek üzere Trabzon'a özel bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi.