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CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026
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CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026

Trabzonspor, 1 Kasım 2026'da Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Bu önemli mücadelede hakem Abdullah Taşkınsoy yönetiminde gerçekleşecek.

Cevdet Berker İşleyen

14:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 01 Kasım 2026

CİHAN ÜNAL: "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 1
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, Erzurumspor FK maçının ardından, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

13:00 - 01 Kasım 2026

TRABZONSPOR'DAN İKİ YILDIZININ SAKATLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA!

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 2
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde sakatlık gelişmeleriyle gündeme geldi. Bordo-mavili ekipte Franculino Dju ve Aral Şimşir'in yaşadığı sorunların ardından yapılan kontrollerin sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

09:00 - 01 Kasım 2026

(ÖZET) ETİMESGUT SK - GAZİANTEP FK MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 3
Etimesgut SK, kendi sahasında Gaziantep FK'ya 4-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Gaziantep, etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağladı.

09:00 - 01 Kasım 2026

MOHAMED SALAH KRİZİ! FEDERASYON TRABZON'A ÖZEL HEYET GÖNDERİYOR!

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 4
Trabzonspor'un dünya starı Mohamed Salah ile Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan arasında taktiksel tercihler nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Krizin tatlıya bağlanması için Mısır Futbol Federasyonu'nun devreye girdiği ve yıldız futbolcuyla görüşmek üzere Trabzon'a özel bir heyet göndermeyi planladığı belirtildi.

05:00 - 01 Kasım 2026

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 5
Trabzonspor, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, Gaziantep FK ise zor günler geçiriyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

05:00 - 01 Kasım 2026

TRABZONSPOR, GAZİANTEP FK MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLANDI

CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Kasım 2026 6
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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Trabzonspor Trabzonspor
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Gaziantep FK Gaziantep FK

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
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