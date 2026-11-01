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Amed SK'yı yıkan haber! Hat-trick yaptı, kırmızı gördü: Galatasaray maçında yok

Amed SK, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Samuel Ballet'in hat-trick yaptığı karşılaşmada Diyarbakır ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, yıldız futbolcu gördüğü kırmızı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Amed SK'yı yıkan haber! Hat-trick yaptı, kırmızı gördü: Galatasaray maçında yok
Cevdet Berker İşleyen

Amed SK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samuel Ballet, attığı üç golle karşılaşmaya damga vurdu.

İLK YARIDA 6 GOL

Amed SK yı yıkan haber! Hat-trick yaptı, kırmızı gördü: Galatasaray maçında yok 1
Karşılaşmaya hızlı başlayan Amed SK, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin kaydettiği golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 35. dakikada Gift Orban ile farkı ikiye çıkarırken, 42. dakikada Samuel Ballet'in golüyle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Amed SK, 51. dakikada bir kez daha Ballet ile ağları havalandırarak skoru 4-0 yaptı. Eyüpspor, 73. dakikada Ahmed Abdullahi'nin golüyle farkı azaltmaya çalıştı.

Mücadelenin 83. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Samuel Ballet, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Karşılaşma Amed SK'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Mücadelenin 28. dakikasında Amed SK'nin kullandığı köşe vuruşunda Dia Saba, topu ceza yayının gerisine gönderdi. Bu noktada topla buluşan Furkan Soyalp, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi. Kale sahasında savunmanın önünde bulunan Gift Orban'ın kaleci Emre'nin görüş açısını engellediği gerekçesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem de pozisyonda gol kararını geçerli saymadı.

Amed SK yı yıkan haber! Hat-trick yaptı, kırmızı gördü: Galatasaray maçında yok 2

HAT-TRICK YAPTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Amed SK'nin farklı galibiyetinde başrolü üstlenen Samuel Ballet, üç golle yıldızlaşmasına rağmen karşılaşmayı tamamlayamadı. Başarılı futbolcu, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kartın ardından Ballet, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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amedspor galatasaray
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