Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa kararı çıkabilir

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Göztepe karşısında alınan yenilginin ardından kulübün gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı.

YÖNETİM TOPLANIYOR

HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin yanı sıra kulübün geleceğine ilişkin önemli başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

İSTİFA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Olağanüstü toplantıda yönetimin atacağı adımların ele alınacağı belirtilirken, istifa seçeneğinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Sarı-lacivertli kulüpte toplantının ardından nasıl bir karar çıkacağı merak konusu oldu.