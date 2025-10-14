SPOR

CANLI | Türkiye - Gürcistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımız bu akşam 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun dördüncü karşılaşmasında Gürcistan ile karşılaşacak. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibimiz, tek galibiyetini Bulgaristan karşısında alan Gürcülerle kritik bir mücadeleye çıkacak. Milli takımımızda bu akşam alınacak galibiyetle birlikte tek hedef play-off biletini alabilmek. İşte maça dair tüm detaylar…

Burak Kavuncu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda rakibimiz Gürcistan. A Milli Takım bu akşam kazanması halinde grupta oldukça avantajlı bir konuma gelirken, kaybetmemiz durumunda ise yarış tekrar kızışacak. Türkiye grubun ilk maçında Gürcistan’ı, deplasmanda Tiflis’te 3-2 yenerek öenmli bir galibiyete imza atmıştı.

14 Ekim 2025
SAHAYA BEYAZ FORMAYLA ÇIKACAĞIZ!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İşte muhtemel ilk 11'imiz...

Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper, Kerem.

Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia

BERKE ÖZER'İN YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in dahil edildiğini duyurdu.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Millilerimizin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakibi Gürcistan ile oynayacağı kritik karşılaşma Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

KAZANIRSAK NE OLUR? KAYBEDERSEK NE OLUR?

E grubunda 3 maç sonunda 9 puanı bulunan İspanya’nın grup liderliği neredeyse garanti. Bu durumda hedefini ikincilik olarak belirleyen Milli takımda tüm gözler Gürcistan karşılaşmasında. Kocaeli’nde konuk edeceğimiz Gürcü’leri yenmemiz halinde puanımızı 9 yaparak en yakın rakibimiz ile farkı 2 maç kala 6’ya çıkaracağız. İkili averajın değil, genel averajın baz alındığı elemeler grubunda büyük avantaj elde edeceğiz. Millilerimizin maçı olası kaybetmesi durumunda ise yarış ortaya gelecek. 6 puana sahip 2 takım 2 maça çetin bir mücadele verecek.

1.TORBADAN GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ!

Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli. Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. A Milli takım bu durumda play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek. Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten daha zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak.

TEK HEDEF DÜNYA KUPASI!

16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini EURO 2024 Almanya'ya giderek bitiren A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de bitirmek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Play-off maçları ise 2026’nın Mart ayında oynanacak.

FEDERASYON AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu:
"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA EFSANEVİ ZAFER

Geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ile Gürcistan, grupta karşılaşmıştı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Millilerimiz son dakikada rakip kalecinin gol aramaya çıktığı pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 3-1 kazanmayı bilmişti. Maçta diğer gollerimiz Mert Müldür ve Arda Güler'den gelirken, Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

milli takım Dünya Kupası elemeleri Türkiye-Gürcistan maçı Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4.hafta
tebrik ederim başkanım iyi bir karar olmuş
