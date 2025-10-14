CANLI | Türkiye - Gürcistan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda rakibimiz Gürcistan. A Milli Takım bu akşam kazanması halinde grupta oldukça avantajlı bir konuma gelirken, kaybetmemiz durumunda ise yarış tekrar kızışacak. Türkiye grubun ilk maçında Gürcistan’ı, deplasmanda Tiflis’te 3-2 yenerek öenmli bir galibiyete imza atmıştı. Günün öne çıkan haber başlıkları...

MUHTEMEL İLK 11'LER Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İşte muhtemel ilk 11'imiz... Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper, Kerem. Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia

BERKE ÖZER'İN YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım aday kadrosunda yer alan milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını ve yerine Muhammed Şengezer'in dahil edildiğini duyurdu.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Millilerimizin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakibi Gürcistan ile oynayacağı kritik karşılaşma Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

KAZANIRSAK NE OLUR? KAYBEDERSEK NE OLUR? E grubunda 3 maç sonunda 9 puanı bulunan İspanya’nın grup liderliği neredeyse garanti. Bu durumda hedefini ikincilik olarak belirleyen Milli takımda tüm gözler Gürcistan karşılaşmasında. Kocaeli’nde konuk edeceğimiz Gürcü’leri yenmemiz halinde puanımızı 9 yaparak en yakın rakibimiz ile farkı 2 maç kala 6’ya çıkaracağız. İkili averajın değil, genel averajın baz alındığı elemeler grubunda büyük avantaj elde edeceğiz. Millilerimizin maçı olası kaybetmesi durumunda ise yarış ortaya gelecek. 6 puana sahip 2 takım 2 maça çetin bir mücadele verecek.

1.TORBADAN GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ! Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli. Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. A Milli takım bu durumda play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek. Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten daha zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak.

TEK HEDEF DÜNYA KUPASI! 16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini EURO 2024 Almanya'ya giderek bitiren A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de bitirmek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Play-off maçları ise 2026’nın Mart ayında oynanacak.

FEDERASYON AÇIKLADI! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu:

"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."