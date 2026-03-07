SPOR

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 25. haftasında oynanana mücadelede Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4’ünde müsabakayı 10 kişi tamamladı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 10 kişi kaldı.

BU MAÇTA DA KIZARDI

Müsabakanın 62. dakikasında VAR’ın uyarısıyla Leroy Sane - Rıdvan Yılmaz pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, Sane’ye direkt kırmızı kart gösterdi. Cimbom geri kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

5 DERBİDE 4 KIRMIZI

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü. Bu süreçteki derbilerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Derbi beşiktaş galatasaray
