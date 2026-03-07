SPOR

Okan Buruk Beşiktaş derbisinin ardından kötü haberi verdi!

Okan Buruk, Galatasaray’ın Beşiktaş derbisi sonrası gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Deneyimli teknik adam, 4. hakemin çağrısıyla kart gördüğünü belirterek karara tepki gösterdi. Buruk, bu nedenle sarı-kırmızılıların bir sonraki lig maçında yedek kulübesinde yer alamayacağını duyurdu.

Cevdet Berker İşleyen

Okan Buruk, Galatasaray’ın Beşiktaş ile oynadığı derbinin ardından yaptığı açıklamada gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki lig maçında kulübede olamayacağını duyurdu. Deneyimli teknik adam, hakem kararlarına tepki göstererek kartın kendisini cezalı duruma düşürdüğünü belirtti.

KENARDA OLMAYACAK

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına konuşan Buruk, üç gün sonra Avrupa’da önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak ligdeki bir sonraki mücadelede takımının başında yer alamayacağını söyledi.

Okan Buruk açıklamasında, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştüğünü belirterek hakem ekibine yönelik eleştirilerde bulundu. Tecrübeli teknik direktör, kartın çıkış sürecine dair yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Üç 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, sarı kart gördüm. Orta hakemi çağırdı ve kart çıkarttırdı. 4. hakemin de iletişimi kötü."

Buruk, karşılaşmayı kazanmalarına rağmen hakem kararlarının moralini bozduğunu ifade ederek yaşanan durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı sözlerini, "Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi." ifadeleriyle tamamladı.

Bu gelişmeyle birlikte Okan Buruk’un, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray’ın bir sonraki lig karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin söz konusu maçta kulübede nasıl bir görev dağılımı yapacağı ise merak konusu oldu.

