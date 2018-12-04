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Canlı yayında aldatma dayağı!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 04.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Rusya'da yayınlanan bir şov programında yaşananlar izleyenlerin kanını dondurdu. 34 yaşındaki adam, bir erkek ile sarıldığını iddia ettiği kız arkadaşını tekme tokat dövdü.

Rusya'da yayınlanan 'Ev 2' isimli programda 34 yaşındaki yarışmacı Andrey Shabarin, bir erkek ile sarıldığını iddia ettiği kız arkadaşı Rozalia Raison'u kameralar önünde tekme tokat dövdü.

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Görüntülerde Andrey'in kız arkadaşına, "O adamlar sana dokundu mu?" diye sorduğu kız arkadaşının cevap vermemesi üzerine kıskançlık krizine girerek kız arkadaşını tekme tokat dövdüğü görülüyor.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kanal yetkilileri Andrey'i programdan uzaklaştırdı. Bunun üzerine Andrey'i affettiğini söyleyen kız arkadaşı da programdan kendi isteğiyle ayrıldı.

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rusya yarışma aldatma dayak

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