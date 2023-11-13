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Canlı yayında birbirine girmişlerdi! Murat Övüç Sevda Türküsev'in 'Halkı yoldan çıkarttı...' sözlerini affetmedi

13.11.2023 17:13 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Murat Övüç geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan iletişimci Sevda Türküsev ile canlı yayında gergin anlar yaşamıştı. Övüç, Sevda Türküsev'in kendisi için kullandığı 'Halkı yoldan çıkarttı...' sözlerini affetmedi ve konuyu yargıya taşıdı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü fenomen Murat Övüç geçtiğimiz günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından ağladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Hakkında yapılan eleştirilerin ardından Murat Övüç'ten açıklama gecikmemiş ve "Dilan Polat için ağlamadım" demişti. Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programında geçtiğimiz hafta ekrana getirilen görüntülere, programın konuğu iletişimci Sevda Türküsev'den de yorum gecikmemişti.

Türküsev, "Lütfen Murat Övüç'ü takip etmeyin" diyerek sözlerine "Murat Övüç'ün milyonlara hitap edebilmesini sağlayan biziz. Biz takip etmezsek onlar bir hiç" ifadeleriyle devam etmişti.

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Türküsev'in bu açıklamalarının ardından Övüç programa telefonla bağlanmış ve canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı. Murat Övüç "Ben herkes tarafından saygı ve hürmet gören bir insanım" diyerek yayından ayrılmıştı.

Sevda Türküsev ise canlı yayında hızını alamayarak "Olan normal insanlara oluyor zengin ve ünlü insanlara pek bir şey olmuyor. Bu tip örnekler normal halkı yolda çıkarttı. Tepemize çıktınız senelerdir ya!..." diyerek sert çıkmıştı.

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Ünlü fenomen Murat Övüç, Sevda Türküsev'in bu sözlerini affetmedi ve konuyu yargıya taşıdı. Övüç; 'Günlerdir konuşuyorsun. Kişilik haklarıma hakaret ediyorsun. Beni hedef gösteriyorsun. Ama bu ülkede adalet var. Bu ülkede yargı var. Konuşmaya devam et' diyerek Türküsev'e açtığı davanın dilekçelerini yayınladı.

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