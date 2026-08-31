Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus'un bikinili paylaşımına yorum yağdı

Show Tv ekranlarında yayınlanan bir dönemin sevilen gençlik dizileri arasında yer almayı başaran “Pis Yedili” adlı dizide hayat verdiği “Alice” karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Karavus son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu sosyal medyada hayatından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.

Güzel oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağı tartışması sosyal medyanın gündeminde yer alırken, hayranları her paylaşımını ilgiyle takip ediyor.

YAZ POZLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Tatilin tadını çıkardığını Instagram paylaşımlarına da yansıtan ünlü oyuncunun son paylaşımları büyük beğeni topladı. Karavus, bikinisini kot bir şortla kombinleyerek, objektifin karşısına geçti.

Yaz tatilinde tarihi mekanları gezmesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer detay olarak çok konuşuldu. Ünlü oyuncu gösterişten uzak tatil tercihiyle hayranlarından takdir de topladı.