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Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus'un bikinili paylaşımına yorum yağdı

“Pis Yedili” adlı dizide hayat verdiği “Alice” karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Karavus'un bikinili pozları beğeni topladı.

Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus'un bikinili paylaşımına yorum yağdı
Sariye Nur Dönmez

Show Tv ekranlarında yayınlanan bir dönemin sevilen gençlik dizileri arasında yer almayı başaran “Pis Yedili” adlı dizide hayat verdiği “Alice” karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Karavus son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus un bikinili paylaşımına yorum yağdı 1

Uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu sosyal medyada hayatından paylaştığı karelerle dikkat çekiyor.

Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus un bikinili paylaşımına yorum yağdı 2

Güzel oyuncunun yeni bir projede yer alıp almayacağı tartışması sosyal medyanın gündeminde yer alırken, hayranları her paylaşımını ilgiyle takip ediyor.

Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus un bikinili paylaşımına yorum yağdı 3

YAZ POZLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Tatilin tadını çıkardığını Instagram paylaşımlarına da yansıtan ünlü oyuncunun son paylaşımları büyük beğeni topladı. Karavus, bikinisini kot bir şortla kombinleyerek, objektifin karşısına geçti.

Bir döneme damga vuran o dizideydi! Ecem Karavus un bikinili paylaşımına yorum yağdı 4

Yaz tatilinde tarihi mekanları gezmesi de dikkatlerden kaçmayan bir diğer detay olarak çok konuşuldu. Ünlü oyuncu gösterişten uzak tatil tercihiyle hayranlarından takdir de topladı.

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Anahtar Kelimeler:
pis yedili
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