MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım' diyerek Adanalı Alev’i stüdyodan kovdu

Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım' diyerek Adanalı Alev’i stüdyodan kovdu

21.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonuna Adanalı Alev, damga vurdu. Menajeri tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle yayına katılan Alev hakkında gelen ihbarlar şoke etti. Didem Arslan, yayında Adanalı Alev hakkında duyduğu iddialara dayanamayarak, dolandırıcılıkla suçlanan kadını 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım' diyerek kovdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme isimli programa katılan Adanalı Alev, ünlü olmak istediğini ve bu sırada menajerine binlerce lira kaptırdığını öne sürmüştü.

foto1

Menajer Eyüp ve şarkıcı Fatih Bulut hakkında birçok iddiada bulunan Adanalı Alev ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi.

foto2 (1)

Bazı ihbarlarda ise Adanalı Alev’in yalan söylediği ve menajer Eyüp ile sevgili olduğu öne sürülmüştü.

foto4

Yayına bağlananların peş peşe açıklamalarından sonra Adanalı Alev'e sinirlenen Didem Arslan, programının ünlü olma yeri olmadığını belirterek, Alev’in stüdyodan çıkmasını istedi.

foto9

Siniri ekrana yansıyan Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’in söylediği birçok şeyin yalan olduğunu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttıİşte Türkiye'nin en güzel kızı! Sonuç şaşırttı
Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattıKöfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandıAcun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Didem Arslan hisse fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!

Onyekuru'nun Galatasaray maçında oynamama ihtimali Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı!

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.