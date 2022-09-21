Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! 'Bu platformu ünlü olman için sana açmayacağım' diyerek Adanalı Alev’i stüdyodan kovdu

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme isimli programa katılan Adanalı Alev, ünlü olmak istediğini ve bu sırada menajerine binlerce lira kaptırdığını öne sürmüştü.

Menajer Eyüp ve şarkıcı Fatih Bulut hakkında birçok iddiada bulunan Adanalı Alev ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi.

Bazı ihbarlarda ise Adanalı Alev’in yalan söylediği ve menajer Eyüp ile sevgili olduğu öne sürülmüştü.

Yayına bağlananların peş peşe açıklamalarından sonra Adanalı Alev'e sinirlenen Didem Arslan, programının ünlü olma yeri olmadığını belirterek, Alev’in stüdyodan çıkmasını istedi.

Siniri ekrana yansıyan Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’in söylediği birçok şeyin yalan olduğunu açıkladı.

