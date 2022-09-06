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Canlı yayında korkunç anlar! Spikere inme indi

06.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma eyaletinde NBC üyesi KJRH televizyonunda haber spikerliği yapan Julie Chin, canlı yayın sırasında kısmı felç geçirdi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde BC üyesi KJRH televizyonunda haber sunuculuğu yapan Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.

YAYINI HAVA DURUMU SUNUCUSUNA PASLADI

Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti. Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine genç spiker ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAYINDA İNME İNDİ

Hastanede gerekli testleri yapılan kadın doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söyledi.

"BAZILARINIZ BUNA YAKINDAN TANIK OLDU"

Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Chin, gönderisinde "Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm" dedi.


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