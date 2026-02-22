Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini aktif hale getirdi. Takipçilerine özel fotoğraf, video ve canlı yayınlar vaat eden Öztel, bu girişimiyle kısa sürede rekor bir kitleye ulaştı.

3 GÜNDE BİN 785 ABONE

Takipçileriyle daha özel ve filtresiz bir iletişim kurmayı amaçlayan Öztel'in profiline ilgi yoğundu. 3 günde 1.785 takipçi toplayan Havva Öztel'in haberi yazdığımız saatlerde 2.167 abonesi vardı.

Havva Öztel 173 bin TL kazanç elde ederek yine adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin annesi geçtiğimiz günlerde davete katılarak dantelli derin dekolteli elbisesiyle de adından söz ettirmişti.