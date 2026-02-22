MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin annesi özel abonelik sistemine geçti ve sadece 72 saatte ulaştığı kazançla dudak uçuklattı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticilerine ek gelir kapısı açan "ücretli abonelik" özelliğini aktif hale getirdi. Takipçilerine özel fotoğraf, video ve canlı yayınlar vaat eden Öztel, bu girişimiyle kısa sürede rekor bir kitleye ulaştı.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı... 1

3 GÜNDE BİN 785 ABONE

Takipçileriyle daha özel ve filtresiz bir iletişim kurmayı amaçlayan Öztel'in profiline ilgi yoğundu. 3 günde 1.785 takipçi toplayan Havva Öztel'in haberi yazdığımız saatlerde 2.167 abonesi vardı.

Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti! 3 günlük kazancı... 2

Havva Öztel 173 bin TL kazanç elde ederek yine adından söz ettirdi. Aleyna Tilki'nin annesi geçtiğimiz günlerde davete katılarak dantelli derin dekolteli elbisesiyle de adından söz ettirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aysu Baçeoğlu Cem Yılmaz'ı aradı! İsteği 'yok artık' dedirttiAysu Baçeoğlu Cem Yılmaz'ı aradı! İsteği 'yok artık' dedirtti
Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.