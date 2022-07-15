Canlı yayında kumar oynayan ünlü rapçi Drake bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti

Twitch'te yapılan kumar yayınları kimi yayıncılar tarafından etik bulunmazken kimileri ise bu kategorinin bir parçası oluyor. Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz günlerde Twitch hesabı ile canlı yayında bir saat boyunca kumar oynadı.

TWITCH'TE KUMAR YAYINI YAPTI

Twitch'te yavaş yavaş yükselmeye başlayan kumar kategorisi birçok yayıncı tarafından tercih ediliyor ve çoğu yayıncı bahis siteleri tarafından sponsorluk alıyor. 12 Temmuz'da Twitch kanalında canlı yayın yapan rapçi Drake, Amerikalı rapçi French Montana ile Twitch'te 1 saat boyunca kumar yayını yaptı.

1 SAATTE 27 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

27 milyon dolar bütçeyle kumara yayınına başlayan rapçi Drake, yaklaşık bir saatte tüm parayı harcadı ve yayını 2 bin dolar bütçe kala sonlandırdı. Yayın boyunca 230 bin izlenmeye ulaşan Drake, Twitch'te anlık olarak en yüksek 112 bin izleyiciye ulaşarak da rekor kırdı.

"HENÜZ KAZANMADIM AMA KAZANACAĞIM"

Yayının sonunda izleyicilere geldikleri için teşekkür eden Drake, yayınına konuk olan French Montana'yı da izleyicilere anons ettikten sonra Twitch'te kumar yayınlarına geri döneceğini açıkladı. Rapçi Drake, "Bu benim ikinci yayınım henüz kazanmadım ama kazanacağım" sözlerine yer vererek canlı yayını sonlandırdı.

