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Canlı yayında robot kameraya yakalanmıştı! Ersin Düzen'den açıklama geldi

NOW Spor ekranlarında yaşanan kamera açısı değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Ersin Düzen'in boxerla yayına çıktığı iddialarına yanıt veren deneyimli sunucu, üzerindeki kıyafetin şort olduğunu belirterek görüntünün deri koltuk ve robot kameranın açısı nedeniyle oluştuğunu açıkladı.

Canlı yayında robot kameraya yakalanmıştı! Ersin Düzen'den açıklama geldi

NOW Spor ekranlarında 2 Eylül gecesi yayınlanan Lig Raporu programı, futbol gündeminin yanı sıra stüdyoda yaşanan beklenmedik kamera hareketiyle de dikkat çekti. Canlı yayın sırasında robot kameranın açısını değiştirmesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ROBOT KAMERA AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Ersin Düzen'in Uğur Karakullukçu, Veli Yiğit ve Erbatur Ergenekon ile birlikte sunduğu programda dikkat çeken anlar yaşandı. Yayının ilerleyen dakikalarında stüdyoda kullanılan robot kamera bir anda farklı bir açıya döndü.

Kameranın kadrajı genişletmesiyle birlikte Düzen'in normal şartlarda masanın altında kalan bölümü de kısa süreliğine ekranlara yansıdı. Canlı yayındaki bu görüntü, programın ardından sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Canlı yayında robot kameraya yakalanmıştı! Ersin Düzen den açıklama geldi 1

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar, Ersin Düzen'in yayına pantolon yerine boxerla çıktığını iddia etti. Kısa görüntüler ve ekran görüntüleri farklı hesaplar tarafından paylaşılırken konu kısa sürede geniş bir tartışmaya dönüştü.

Ersin Düzen ise program devam ederken görüntülerle ilgili açıklama yaparak üzerinde boxer değil şort bulunduğunu belirtti.

Canlı yayında robot kameraya yakalanmıştı! Ersin Düzen den açıklama geldi 2

ERSİN DÜZEN'DEN NET AÇIKLAMA

Deneyimli sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların nedenini daha ayrıntılı şekilde anlattı. Düzen, uzun süren yayın sırasında şortunun deri koltuğun etkisiyle yukarı doğru çekildiğini ve robot kameranın o anda yaptığı odaklanmanın görüntünün ortaya çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

Düzen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, canlı yayında dün gece ifade ettim ama, buradan da yazmak şart oldu :) 3 saat 17 dakika süren yayında, altımdaki şort, deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekmiş. Robot kameranın anlık odaklanmasıyla ekrana gelen görüntünün hemen üstüne bunu o an açıkladım, ama görüyorum ki, bir fotoğraf veya 5 saniyelik video üzerinden herkes dilediğini yazmış, yazmaya devam ediyor ve açıkçası bunları görünce çok üzüldüm. Yayına boxerla çıkacak kadar şuurumu yitirmedim arkadaşlar. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak da varmış; sevgiler…”

Canlı yayında robot kameraya yakalanmıştı! Ersin Düzen den açıklama geldi 3

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