Galatasaray'ın yeni yıldızından itiraf! Mbappe görünce şok oldu

Galatasaray’ın Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, henüz çocuk yaşlarda sıra dışı fiziğiyle dikkat çekmeye başladı. Fransız savunmacının gelişimi, futbol yeteneğinin yanı sıra boyu ve güçlü yapısıyla da yaşıtlarından belirgin şekilde ayrılmasına neden oldu.

Bitshiabu, henüz 16 yaşındayken 1.96 metre boya ve 96 kilogram ağırlığa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. PSG A takımına yükseldiği dönemde Kylian Mbappe ile karşılaşması da fiziksel görüntüsünün ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.

Mbappe’nin kendisini gördüğündeki şaşkınlığını anlatan Bitshiabu, "Kylian beni görünce şok oldu. 2005 doğumlu olduğumu öğrendi. Onun için bir canavardım" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUĞUNDA BİLE FİZİĞİYLE ŞAŞIRTIYORDU

Bitshiabu’nun yaşına göre olağanüstü fiziksel gelişimi, Mbappe ile yaşadığı karşılaşmadan çok daha önce başlamıştı. Babasının 5-6 yaşlarındayken US Saint-Denis altyapısına yazdırdığı genç futbolcunun çocukluğu büyük ölçüde futbolla iç içe geçti.

İlkokul yıllarında bile topun peşinden koşan Bitshiabu, oynadığı sırada topları sık sık ulaşılması zor yerlere gönderiyordu. Okulun toplarının tükenmesine yol açan bu durumun ardından müdür, genç oyuncunun babasını okula çağırmak zorunda kaldı.

11 YAŞINDA 1.80 METREYE ULAŞTI

Bitshiabu’nun fiziksel gelişimi ilerleyen yıllarda daha da dikkat çekici hale geldi. B.Billancourt forması giydiği U12 döneminde, henüz 11 yaşındayken yaklaşık 1.80 metre boya ulaşan Fransız savunmacı, rakipleri için alışılmadık bir görüntü oluşturdu.

Karşılaşmalarda Bitshiabu’nun gerçekten kendi yaş grubunda olduğuna inanmakta zorlanan rakip takımlar, zaman zaman oyuncunun lisansının kontrol edilmesini talep etti.