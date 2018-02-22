Canlı yayında şoke eden itiraf! 'Kocamı aldatıyorum' deyince...

Beyaz TV ekranlarında 'Hayatta Her Şey Var' programında ilginç anlar yaşandı.

"BEN EŞİMİ SÜREKLİ ALDATIYORUM"

Canlı yayına bağlanan izleyici "Evliyim 5 yaşında kızım var. Ben eşimi sürekli aldatıyorum. Eşimle birlikte olmak istemiyorum. Başkaları dikkatimi çekiyor" dedi.

"DERT DİNLEMEK İSTİYORUZ"

İzleyicinin sözlerini bitirmesine izin vermeden telefonu yayından aldıran Nur Viral "Ben bir şey söyleyim. Biz dert dinlemek istiyoruz. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Derdine bak" diyerek tepki gösterdi.