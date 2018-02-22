MAGAZİN

Canlı yayında şoke eden itiraf! 'Kocamı aldatıyorum' deyince...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 14:00 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu programa bağlanan izleyici "Kocamı aldatıyorum" deyince yayından alındı.

Beyaz TV ekranlarında 'Hayatta Her Şey Var' programında ilginç anlar yaşandı.

"BEN EŞİMİ SÜREKLİ ALDATIYORUM"

Canlı yayına bağlanan izleyici "Evliyim 5 yaşında kızım var. Ben eşimi sürekli aldatıyorum. Eşimle birlikte olmak istemiyorum. Başkaları dikkatimi çekiyor" dedi.

"DERT DİNLEMEK İSTİYORUZ"

İzleyicinin sözlerini bitirmesine izin vermeden telefonu yayından aldıran Nur Viral "Ben bir şey söyleyim. Biz dert dinlemek istiyoruz. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Derdine bak" diyerek tepki gösterdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV magazin

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Alişan Kapaklıkaya bu kez kanser hastası olan kızına yazdığı mektupla ağlattı

Alişan Kapaklıkaya bu kez kanser hastası olan kızına yazdığı mektupla ağlattı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

'Düşmana inat bir gün daha yaşayalım'

'Düşmana inat bir gün daha yaşayalım'

Karadeniz dizisindeki hikaye gerçek oldu! Talihsiz kadın canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı

Karadeniz dizisindeki hikaye gerçek oldu! Talihsiz kadın canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.