Canlı yayında tarihi rakamı duyurdu! Bayern Münih'ten Galatasaray'a 115 Milyon Euro'luk Osimhen teklifi...

Trendyol Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği insanüstü performansla değerine değer katan Galatasaray'ın dünyaca ünlü süperstarı Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Sezon başında Sarı-Kırmızılılara 75 milyon Euro karşılığında imza atan Nijeryalı golcü için ekranların sevilen yorumcusu Sinan Engin'den dudak uçuklatan bir iddia geldi.

SİNAN ENGİN BOMBAYI PATLATTI: "TAM 115 MİLYON EURO!"

Canlı yayında Avrupa transfer piyasasının nabzını tutan Sinan Engin, Alman devi Bayern Münih'in Victor Osimhen'i bir numaralı transfer hedefi olarak belirlediğini ve yönetimin kapısını akılalmaz bir rakamla çalmaya hazırlandığını duyurdu. Engin, iddiasını şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Bugün Bayern Münih Osimhen’e 115 milyon Euro teklif ediyor arkadaş! Bakın net söylüyorum, Bayern Münih’in 115 milyon Euro'luk çok ciddi bir teklifi var Osimhen’e. Harry Kane oradan gidecek, Bayern yönetimi direkt olarak onun yerine Osimhen’i düşünüyor."

HARRY KANE YOLCU, HEDEF OSİMHEN!

Sinan Engin'in iddiasına göre; Bayern Münih'in bu devasa hamlesinin arkasında İngiliz golcü Harry Kane'in takımdan ayrılma ihtimali yatıyor. Bavyera ekibi, Kane'den doğacak boşluğu ancak Osimhen gibi atletik, yırtıcı ve dünya çapında bir elit golcüyle doldurabileceğine inanıyor.

GALATASARAY İÇİN TARİHİ KAR: 40 MİLYON EURO!

Bu astronomik iddia gerçek olursa, Galatasaray yönetimi Türk futbol tarihinin en büyük ticaretine imza atmış olacak. Sezon başında Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar, 115 milyon Euro'luk bu satış gerçekleştiği takdirde sadece aylar içinde kasasına 40 milyon Euro net kar koyacak ve mali anlamda rakipleriyle arasındaki makası tamamen açacak.