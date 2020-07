Canpolat şampiyonları kabul etti

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı sporcularını makamında kabul etti.

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı sporcuları Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ziyaret etti. Geçen sezon Antalya’da düzenlenen şampiyonada takım halinde birinci olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip tebrik edilen takım, yeni sezon öncesi Canpolat ile bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Canpolat, şampiyon sporculara altın ve kitap hediye etti.

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takım Antrenörü Murat Akaltun, “Haliliye Belediyespor Kick boks takımı olarak dünya şampiyonasında elde ettiğimiz başarı ve aynı zamanda Türkiye’de elde ettiğimiz takım halindeki şampiyonluğumuzdan dolayı tabi bu başarının mimarı Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Canpolat’tır. Sayın Belediye Başkanımız destekleri ile inşallah bu yılda yapılacak olan hem Türkiye şampiyonası ve aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında ilimizi hem ülkemizi temsil edeceğiz” dedi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Haliliye Belediyespor Kick boks spor kulübümüz oynan müsabakada takım halinde Türkiye birincisi olmuştu. Dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyalarla döndüler. Pandemi süreci öncesi Cumhurbaşkanımız sporcularımızı kabul etmiş ve onları tebrik etmişti. Şuanda da pandemi sonrası bizler normal hayata adım adım ilerlerken, sporcu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Yeni müsabakalara hazırlanıyorlar. Bizler de kendilerine destek olmak adına onları onure etmek adına hediye takdimlerinde bulunacağız. Haliliye Belediyesi her alanda olduğu gibi inşallah spor alanında da Türkiye ve dünyada ismini duyurmaya devam edecektir. Bizler ilklerin ve yenilerin belediyesiyiz. Her zaman bir inci gibi ve her zaman birinciliğe koşan takımız” ifadelerini kullandı.