Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayatlı çiftinin eğlenceli Bodrum tatili! "Beni çek"

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Cansel Elçin, kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayatlı ile birlikte davetlisi oldukları bir parti için soluğu Bodrum'da aldılar.

Geçtiğimiz gün konakladıkları otelin locasında objektiflere yansıyan çiftten Elçin, eşine "Beni çek." diyerek, iskelenin ucuna doğru ilerlerdi.

Önce üzerindeki tişörtü çıkaran ünlü isim, daha sonra koşarak denize atladı.

Zeynep Tuğçe Bayatlı da eşine eşlik etmek yerine, denizde yüzen Cansel Elçin'i iskelede izlemeyi tercih etti.



Ünlü çiftin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

