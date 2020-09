Cansu Köksal: Sezona hazırız

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi.

Barbekü etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cansu Köksal, Düşler Vadisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, "Gezdim, gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Yer de çok güzel, Riva'da. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ EKSİĞİMİZ VAR, ONLAR GELDİKTEN SONRA HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Antrenmanların iyi geçtiğini kaydeden Köksal, "Tabii ki ilk defa hepimizin bu kadar aradan sonra bir araya geliyoruz. Covid döneminde antrenman yaptık evde ama takım sporundan uzak kaldık. Antrenmanlarda çok bir şey yok, gayet iyiyiz. Birkaç sakatlanan arkadaşımız oldu, onların yerine de tekrar oyuncular gelecek. İnşallah onlar da bir an önce iyileşip bize katılırlar. Gayet iyi oluyor antrenmanlarımız. Şu süreçte biraz hazırlık maçlarına ara verildi. Sağlık her şeyden daha önemli. Çok az bir vaktimiz kaldı, ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi.