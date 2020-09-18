SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Cansu Köksal: Sezona hazırız

Cansu Köksal: Sezona hazırız

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Cansu Köksal, sezona hazır olduklarını söyledi.

Cansu Köksal: Sezona hazırız

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi.

Barbekü etkinliği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cansu Köksal, Düşler Vadisi'ni çok beğendiğini dile getirerek, "Gezdim, gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Yer de çok güzel, Riva'da. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burası bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ EKSİĞİMİZ VAR, ONLAR GELDİKTEN SONRA HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Antrenmanların iyi geçtiğini kaydeden Köksal, "Tabii ki ilk defa hepimizin bu kadar aradan sonra bir araya geliyoruz. Covid döneminde antrenman yaptık evde ama takım sporundan uzak kaldık. Antrenmanlarda çok bir şey yok, gayet iyiyiz. Birkaç sakatlanan arkadaşımız oldu, onların yerine de tekrar oyuncular gelecek. İnşallah onlar da bir an önce iyileşip bize katılırlar. Gayet iyi oluyor antrenmanlarımız. Şu süreçte biraz hazırlık maçlarına ara verildi. Sağlık her şeyden daha önemli. Çok az bir vaktimiz kaldı, ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç eksiğimiz var, onlar geldikten sonra her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"TABİİ Kİ IŞIL OLSUN İSTERDİK AMA TAKIM DEĞİŞTİRMEK SPORUN BİR PARÇASI"

Işıl Alben'in takımdan ayrılması ve yeni bir kadro kurulmasıyla ilgili gelen soruya Cansu Köksal, şu yanıtı verdi:

"Bence hazırız, hepimiz profesyoneliz. Sezon sonunda takım değiştirmek sporun bir parçası. Bir sıkıntımız yok, hazırız. Tabii ki Işıl olsun isterdik takımda. Ama onun için böylesi daha iyi olacakmış demek ki, bu kararı verdi. Biz gayet hazırız."

TARAFTARA MESAJ: SEYİRCİSİZ OLACAK AMA BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ

Son olarak Cansu Köksal, sarı kırmızılı taraftarlara mesaj göndererek, "Bildiğim kadarıyla ilk devre seyircisiz olacak ama biz her zaman bizi desteklemelerini ve izlemelerini istiyoruz. Onları çok seviyoruz zaten onlar için buradayız" dedi ve sözlerini noktaladı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
TBF'den seyircisiz oynama kararıTBF'den seyircisiz oynama kararı
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık
Fenerbahçe Beko'da iki ayrılık
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı
Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı
Anadolu Efes kadrosunu ve formalarını tanıttı
Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı
Toronto Raptors seriyi son maça taşıdı
TBF'den seyircisiz oynama kararı
TBF'den seyircisiz oynama kararı
Işıl Alben BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor
Işıl Alben'in hedefi yeni başarılar
Johnathan Williams Galatasaray Doğa Sigorta'da
Galatasaray transferi resmen açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.