MAGAZİN

Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

Instagram fenomeni ve model Cansu Taşkın yine yaptığı paylaşımla gündemde.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı fotoğraf ile hayranlarının beğenisini topladı.

sosyetik-guzel-cansu-taskin-dan-derin-dekolteli-11218117_2926_m

"BÖYLE GÜZELLİK GÖRMEDİM"

Cansu Taşkın, dekolteli yeni paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

sosyetik-guzel-cansu-taskin-dan-derin-dekolteli-11218117_4750_m

Cansu Taşkın cesur fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi "Böyle güzellik görmedim" yorumunu yaptı. (Haberler)

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?
Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştuHaluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansu Taşkın cansu taşkın dekolte

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Esra Erol'un kocası Ali Özbir yine yanıt verdi

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu

Haluk Levent, kurtardığı ’Ferdinand’ ile buluştu

Mert Fırat ve İdil Fırat balayını erteledi

Mert Fırat ve İdil Fırat balayını erteledi

Seda Sayan'ın kulağında çip var

Seda Sayan'ın kulağında çip var

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Organize İşler 2 için imajını değiştirdi

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Organize İşler 2 için imajını değiştirdi

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in fotoşop ricası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.