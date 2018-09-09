Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

Instagram fenomeni ve model Cansu Taşkın yine yaptığı paylaşımla gündemde.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı fotoğraf ile hayranlarının beğenisini topladı.

"BÖYLE GÜZELLİK GÖRMEDİM"

Cansu Taşkın, dekolteli yeni paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Cansu Taşkın cesur fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi "Böyle güzellik görmedim" yorumunu yaptı. (Haberler)

