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Cansu Tosun'nun karnı burnunda! İşte son hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Anne olmak için gün sayan 32 yaşındaki Cansu Tosun, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Cansu Tosun'nun karnı burnunda! İşte son hali

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri Tosun'un paylaşımını çok sayıda beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Takipçileri 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdırdı.

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Bebeklerinin adını Marsel koyacaklarını açıklayan Köstendil, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti: "Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler.

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"BEĞENMEZSE BÜYÜYÜNCE DEĞİŞTİRSİN"

İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin."

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu.

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