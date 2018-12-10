TREND

Çantasını çaldığı yaşlı kadını az daha eziyordu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 10.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

ABD’de bir kapkaççı, restoranda yemek yiyen yaşlı kadının çantasını alarak kaçtı. Aracı ile kaçmak üzereyken, yaşlı kadının kapıyı açması sonrası gaza basan sürücü, kadını yerde sürükledi. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki yaşlı kadının, restoranın içinde yemek yediği görülüyor. Kapkaççı, kadınlardan birinin arkasındaki masaya yaklaşarak, hızlı bir hareket ile kadınlardan birinin çantasını alıp kaçıyor. Neye uğradığını şaşıran kadın kapkaççının arkasından çantasını geri alabilmek için koşuyor. Bu sırada arabasına binen kapkaççı geri manevra yapmak üzereyken, kadın arabanın kapısını açıyor. Tam bu anda kapkaççının gaza basmasıyla yaşlı kadın yere yığılıp ezilme tehlikesi yaşıyor.

Yaşlı kadına yardım etmek için çevredekilerin olay yerine koşmasıyla, kapkaçının hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Görüntüleri izleyen ABD polisi, kapkaççıyı kısa sürede yakaladı.

(DHA)

PARTNERSultanahmet’te top sektirdiSultanahmet’te top sektirdi
İnekler sürücüye bakakaldıİnekler sürücüye bakakaldı
Çalışanlara korku dolu anlar yaşattıÇalışanlara korku dolu anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd kapkaç kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Altın Kelebek'te Cem Yılmaz Defne Samyeli'yi güldürdü! 'Tam çıtır sevgili buldum derken'

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Tarihi eserde cinsel ilişki! Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

'İlk defa karşılaştık' dedikleri olaya anlam veremiyorlar

İlginizi Çekebilir

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Model o günleri anlattı: Kaçırıldım, ilaçla uyutulup günlerce tecavüze uğradım

Model o günleri anlattı: Kaçırıldım, ilaçla uyutulup günlerce tecavüze uğradım

Küçük kedi kalp masajıyla hayata döndü

Kalbi duran kediyi hayata döndürdü

"İnekten kurtulayım" derken duvara çarptı, inekler bakakaldı

İnekler sürücüye bakakaldı

Kuyumcuda ürün deneyen kadın korku dolu anlar yaşattı

Çalışanlara korku dolu anlar yaşattı

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Yolun ortasında coplu saldırı!

Pitbull dehşeti saniye saniye kamerada

Pitbull dehşeti kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.