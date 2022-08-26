Çaparilere takılan palamutlar sezon öncesi balıkçıları umutlandırdı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi çaparilere takılan palamutlar, balıkçıları umutlandırdı.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından küçük tekneleriyle denize açılarak palamut avlayan balıkçılar yeni sezona umutla bakıyor.

Çapari yöntemiyle avlanan palamutlar, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre tanesi 10 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, yeni sezona kısa süre kala palamudun çaparilere takılmasının umut verici olduğunu söyledi.

Bu sezon avcılığın verimli geçmesini beklediklerini dile getiren Ünlü, "Palamutta ilk veriler gayet güzel. Tabii sezon açıldıktan sonra daha net bir tablo ortaya çıkacak ama şu an için görüntü iyi. Hava sıcaklıkları mevcut durumda çok yüksek. Balık bu nedenle daha derin sulara çekilebilir. 1 Eylül'de denize açıldığımızda bakacağız. İnşallah verimli ve bereketli bir sezon geçireceğiz." ifadesini kullandı.

​​​​​​​

