‘Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’ ile üretim yeniden başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’ ile 5 bin dekar üzerindeki 7 mahallede tarımsal üretim yeniden başlayacak. 400 çiftçi ailesinin yararlanacağı proje, oluşturacağı istihdamla göçü tersine çevirecek.

Kent kırsalında devam eden tarımsal kalkınma atağında Manavgatlı çiftçilerin 40 yıllık rüyası Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 5 milyon lira maliyetli Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’yle gerçeğe dönüşüyor.

Manavgat’ın Taşağıl ve Çardak bölgesinde su sorunu yüzünden kendi topraklarını ekip dikemeyen çiftçiler göç etmek zorunda kalıyordu. Manavgat ziyaretinde yaşadıkları su sorununu Başkan Muhittin Böcek’e anlatıp çözüm isteyen Taşağıllı çiftçilerin bu talebi kısa sürede yerine getirildi. Başkan Böcek’in talimatıyla Taşağıl ve Çardak bölgesindeki arazileri sulama suyuna kavuşturacak “Çardak Taşağıl Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi” hazırlanarak, ihalesi gerçekleştirildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

7 mahallede 400 çiftçi aile yararlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Taşağıl bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek, yakında ilk kazmanın vurulacağı proje hakkında bilgi verdi. Başkan Muhittin Böcek’in öncelikle hedefleri arasında kırsal kalkınmanın geldiğini hatırlatan Gürbüz, ‘Tarıma elverişli olan bu bölgeye yeniden canlılık getirecek kalkındıracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buraya sulama suyu getirmek için 40 yıldır uğraşan bölge halkının rüyası gerçek olacak. Köprüçay Irmağı’ndan pompalarla üç kilometre yukarıda kurulacak tesise su taşınacak. Sulama suyu buradan 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırılacak. 2021 yazında yaklaşık 4 -5 bin dekar üzerindeki arazi suyla buluşacak. Çardak, Karataşlar, Duranlar, Taşağıl, Çavuşlar Gödüşler ve Zeybekler’i kapsayan yedi mahalledeki 400 çiftçi ailemiz bu hizmetten yararlanacak” diye konuştu.

Gürbüz, sulama suyu projesi sayesinde çiftçilerin seracılıkla uğraşabileceğini ve daha çok gelir getirecek ürünler yetiştirebileceğini ifade etti.

Su olmayınca göç başladı

Sayit Gündoğdu da tarım arazilerinin olduğunu ancak su olmayınca üretim yapamadıklarını söyleyerek, “Göç etmek zorunda kaldık. Evlerimiz bomboş harabe gibi duruyor. Ama suyumuz gelirse yeniden köyümüze döneriz, tarlarımızı işleriz. Yayla yolumuzu da yapmak Muhittin Böcek Başkanımıza nasip olmuştu, su getirmek de inşallah ona nasip olur. Helal olsun, sağolsun” şeklinde konuştu.

“Yolumuz yaptı suyu da getirecek”

Karataşlar Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Muhammer Gündoğdu, uzun yıllardır su sorunu yaşadıklarını söyleyerek, “Bölgemizin su sorunun çözmek için bize çok söz veren oldu. Çok mağdur olduk. Şimdi Allah razı olsun Muhittin Böcek Başkanımız bu suyu buraya akıtacak. O günleri göreceğiz” dedi.

Bölgede seracılıkla uğraşan Ali Yetmez de şunları söyledi: “Bizim tarımsal sulama suyuna ihtiyacımız var. 40 yıldır buraya gelen herkes yapacağız diye söz verip yapmadan gitti. Başkanımız Muhittin Böcek bu suyu getirecek. Dumanlı yayla yolumuz için de söz vermişti, yolumuzu düzenlendi asfaltlandı. Arabalarımızın tekeri rahatladı. Allah razı olsun kendisinden”

5 bin dekar arazi sulanacak

Taşağıl Belde Belediye eski Başkanı Şakir Ergin de bölge halkının su eksikliği yüzünden çok sıkıntılar çektiğini, su olmayınca üretimin durduğunu ve göç verildiğini belirterek, “İnsanlar bir damla su için kuyular açtı. Eski yıllarda DSİ’nin beton sulama kanalından 8 km mesafeden traktörlerle su çektiler. Şimdi bu projeyle 5 bin dekar arazi sulanacak, en az bin kişi istihdam edilecek. Göç veren değil göç alan bir bölge olacak” ifadelerini kullandı.

