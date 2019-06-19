Mynet Trend

Cardi B'nin dansına kostümü dayanamadı patladı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Cardi B'nin, geçtiğimiz gün verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı renkli bir tulumla çıktığı sahnede ettiği danslarla dikkat çekerken bu danslara kostümü dayanmadı. Tulumu patlayan Cardi B bunu fark eder etmez bakın ne yaptı.

Cardi B'nin dansına kostümü dayanamadı patladı!

Geçtiğimiz günlerde ayakları şişen ve tüm konserlerini iptal etmek zorunda kalan Cardi B, sahnelere geri döndü.

Renkli bir tulumla sahneye çıkan Cardi B, sahne performansıyla kendine hayran bırakırken, konserin bir bölümünde ise Twerk yaptı.

SPL5098373_001

26 yaşındaki B, sahnede dans ederken kıyafetinin popo kısmı yırtıldı. Ancak ünlü şarkıcı ve ekibi bunu fark etmediği için bir süre daha sahne şovu bu şekilde devam etti.

Cardi B’yi daha sonra görevliler uyardı ve ünlü şarkıcı da üstünü değiştirmek için konsere ara verdi.

SPL5098383_004

Kostümünü değiştirmek için sahne arkasına giden Cardi B, bir sabahlıkla döndü ve tekrar aynı şeyi yaşamamak için sabahlığın kemerini beline bağladı.

SPL5098491_023

Ayakları şiş olduğu için de performansını çok fazla uzatamayan B; hayranlarından özür dileyerek konserini bitirdi.

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Şimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmışŞimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmış
Kocası dolandırıcı çıkmıştı! Hastanelik olduKocası dolandırıcı çıkmıştı! Hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cardi B Cardi B kostüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Öz babası tarafından bakın ne için öldürüldü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

İhbara gelen polis vahşetle karşılaştı!

Gösteri için daldı, bir daha çıkamadı! Ancak bu sabah...

Gösteri için daldı, bir daha çıkamadı! Ancak bu sabah...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış

Şimdi de çıplak fotoğraf bombası! Ünlü fenomene atmış

Murat Akıncı'nın dolandırıcı çıkmasının ardından Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Kocası dolandırıcı çıkmıştı! Hastanelik oldu

Meryem Uzerli, dünyaca ünlü yıldız Al Pacino ile buluştu

Meryem Uzerli, Hollywood'a girdi! Dünyaca ünlü yıldızla...

Murat Akıncı ile evlenen Zerrin Özer suskunluğunu bozdu!

Dolandırıcı olduğu iddia edilmişti! Zerrin Özer'den jet karar

Lena Headey, Cersei Lannister'ın Game of Thrones’taki ölüm sahnesini beğenmedi

Game of Thrones’ta hayal kırıklığı itirafı

Hatice bikinili paylaşımıyla olay oldu

Hatice bikinili paylaşımıyla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.