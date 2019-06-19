Cardi B'nin dansına kostümü dayanamadı patladı!

Geçtiğimiz günlerde ayakları şişen ve tüm konserlerini iptal etmek zorunda kalan Cardi B, sahnelere geri döndü.

Renkli bir tulumla sahneye çıkan Cardi B, sahne performansıyla kendine hayran bırakırken, konserin bir bölümünde ise Twerk yaptı.

26 yaşındaki B, sahnede dans ederken kıyafetinin popo kısmı yırtıldı. Ancak ünlü şarkıcı ve ekibi bunu fark etmediği için bir süre daha sahne şovu bu şekilde devam etti.

Cardi B’yi daha sonra görevliler uyardı ve ünlü şarkıcı da üstünü değiştirmek için konsere ara verdi.

Kostümünü değiştirmek için sahne arkasına giden Cardi B, bir sabahlıkla döndü ve tekrar aynı şeyi yaşamamak için sabahlığın kemerini beline bağladı.

Ayakları şiş olduğu için de performansını çok fazla uzatamayan B; hayranlarından özür dileyerek konserini bitirdi.

