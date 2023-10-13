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Cardi B'ye 500 bin dolar değerinde hediye! Kocası frikik vermesini umursamadı

13.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Grammy ödüllü rap'çi Cardi B, gerek müstehcen klipleri gerekse lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen isimlerden. 31. yaşını iddialı kırmızı bir elbise ile kutlayan şarkıcıya kocası Offset, neredeyse 500 bin dolar değerinde 3 çanta hediye etti.

Çocukluk ve gençlik yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçiren Cardi B, bir dönem kendisi için satın aldığı binlerce dolar değerinde çantalarla gündeme oturmuştu. Çantalara servet harcayan şarkıcı 31. yaş gününü kutladı.

Cardi ve kocası Offset bu özel günü Batı Hollywood'daki Delilah'ta kutladı. Cardi B kırmızı göğüslerinin zar zor kapandığı elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Offset, akşam yemeği sırasında üç turuncu kutudan oluşan bir yığın içindeki son derece cömert hediyelerini karısına verince karısı gözyaşlarına boğuldu.

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Yaklaşık 500.000 dolar değerinde üç Hermes çantası hediye eden Offset eşi Cardi B'nin çantaları görünce mutluluğunu paylaşırken verdiği frikiği bile umursamadı. Karısının meme ucu görünürken pozunu paylaşan Offset şoke etti.

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