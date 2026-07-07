Can Yılmaz'dan MEB'e tepki: "Öğrenciden gizlenen kelime değil..."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kurtuluş Savaşı ifadesini ders kitaplarında değiştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Artık ‘Bizans’ yerine ‘Doğu Roma’, ‘ormanlarımız’ yerine ‘Yeşil Vatan’, ‘denizlerimiz’ yerine ‘Mavi Vatan’ kavramlarını kullanıyoruz. Bunlar yanlıştı, düzeltildi. Mesela ‘Kurtuluş Savaşı’ yerine artık ‘Milli Mücadele’ diyoruz” dedi.

Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın ders kitaplarında değiştirilmesi gündeme geldi. Can Yılmaz da bu konuda sessiz kalmadı ve bir paylaşım yaptı.

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Kurtuluş Savaşı' kavramının yeni müfredatta yer almayacağını, 'Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı' dedi. Yeni müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' kavramının çıkarılacağını, yerine 'Milli Mücadele' kavramının getirileceğini söyledi." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir hatırlatmayı ifade etmek isterim;

Öncelikle bu isimlendirme keyfi değil, dönemin kendi adlandırmasıdır. Savaşı yürütenler ona “İstiklal Harbi” dedi, gazilere verilen madalyanın adı İstiklal Madalyası, milli marşın adı İstiklal Marşı’dır. “Kurtuluş Savaşı” bu adın Türkçeleşmiş halidir.

"O KOSKOCA İMPARATORLUK..."

Ayrıca “koskoca Osmanlı İmparatorluğu” argümanı kendi içinde çelişkilidir, o koskoca imparatorluk 1918’de savaşı kaybetmiş, ordusu terhis edilmiş, başkenti işgal altında, padişahı işgalcilerle uzlaşmış durumdaydı. “Kurtuluş Savaşı” tam da o devletin artık halkını koruyamadığı boşlukta, Anadolu halkının kendi örgütlediği direniştir. Osmanlı’nın büyüklüğüne saygı, işgal gerçeğini silmeyi gerektirmez, ikisi aynı anda anlatılabilir.

“Milli Mücadele” zaten kullanılan bir kavramdır, sorun eklenmesi değil, “Kurtuluş”un çıkarılmasıdır. İki kavram yüz yıldır yan yana yaşıyor. Birini müfredattan silmek pedagojik bir sadeleştirme değil, tarihsel anlamı daraltan bir tercih olur. “Mücadele” neye karşı verildiğini söylemez, “Kurtuluş” ise işgali, Sevr’i ve bağımsızlığın bedelini ismin içinde taşır. Öğrenciden gizlenen kelime değil, o kelimenin hatırlattığı bağlamdır."