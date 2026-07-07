MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Can Yılmaz'dan MEB'e tepki: "Öğrenciden gizlenen kelime değil..."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları gündeme geldi. Yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesi kullanılmasına Can Yılmaz tepki gösterdi.

Can Yılmaz'dan MEB'e tepki: "Öğrenciden gizlenen kelime değil..."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kurtuluş Savaşı ifadesini ders kitaplarında değiştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Artık ‘Bizans’ yerine ‘Doğu Roma’, ‘ormanlarımız’ yerine ‘Yeşil Vatan’, ‘denizlerimiz’ yerine ‘Mavi Vatan’ kavramlarını kullanıyoruz. Bunlar yanlıştı, düzeltildi. Mesela ‘Kurtuluş Savaşı’ yerine artık ‘Milli Mücadele’ diyoruz” dedi.

Özellikle Kurtuluş Savaşı'nın ders kitaplarında değiştirilmesi gündeme geldi. Can Yılmaz da bu konuda sessiz kalmadı ve bir paylaşım yaptı.

Can Yılmaz dan MEB e tepki: "Öğrenciden gizlenen kelime değil..." 1

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Kurtuluş Savaşı' kavramının yeni müfredatta yer almayacağını, 'Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı' dedi. Yeni müfredatta 'Kurtuluş Savaşı' kavramının çıkarılacağını, yerine 'Milli Mücadele' kavramının getirileceğini söyledi." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir hatırlatmayı ifade etmek isterim;
Öncelikle bu isimlendirme keyfi değil, dönemin kendi adlandırmasıdır. Savaşı yürütenler ona “İstiklal Harbi” dedi, gazilere verilen madalyanın adı İstiklal Madalyası, milli marşın adı İstiklal Marşı’dır. “Kurtuluş Savaşı” bu adın Türkçeleşmiş halidir.

Can Yılmaz dan MEB e tepki: "Öğrenciden gizlenen kelime değil..." 2

"O KOSKOCA İMPARATORLUK..."

Ayrıca “koskoca Osmanlı İmparatorluğu” argümanı kendi içinde çelişkilidir, o koskoca imparatorluk 1918’de savaşı kaybetmiş, ordusu terhis edilmiş, başkenti işgal altında, padişahı işgalcilerle uzlaşmış durumdaydı. “Kurtuluş Savaşı” tam da o devletin artık halkını koruyamadığı boşlukta, Anadolu halkının kendi örgütlediği direniştir. Osmanlı’nın büyüklüğüne saygı, işgal gerçeğini silmeyi gerektirmez, ikisi aynı anda anlatılabilir.

“Milli Mücadele” zaten kullanılan bir kavramdır, sorun eklenmesi değil, “Kurtuluş”un çıkarılmasıdır. İki kavram yüz yıldır yan yana yaşıyor. Birini müfredattan silmek pedagojik bir sadeleştirme değil, tarihsel anlamı daraltan bir tercih olur. “Mücadele” neye karşı verildiğini söylemez, “Kurtuluş” ise işgali, Sevr’i ve bağımsızlığın bedelini ismin içinde taşır. Öğrenciden gizlenen kelime değil, o kelimenin hatırlattığı bağlamdır."

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı
Büyük ustaya veda! Oğlu ve kızı gözyaşlarını tutamadı Büyük ustaya veda! Oğlu ve kızı gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı Can Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.