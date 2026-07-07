Muhtemel Aşk 4. bölüm 1. fragman İZLE! 'İşte şimdi izlenir'

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk reytinglerde iyi başladı. MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta reyting listesinde tüm kategorilerde birinci olmayı başaran Muhtemel Aşk'ın 4. yeni bölümünden ilk fragman geldi.

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Her şeyin seyrini değiştirmek için sadece 24 saat! 💥#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV’de! @ShowTV pic.twitter.com/HLlnErMB5Y — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) July 5, 2026

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Tolga, Defne’den aşkına karşılık vermesi için kendisine yirmi dört saat süre tanımasını isterken, bu konuşmaya şahit olan Kadir, Defne’yi kaybetmemek adına boşanma kararı alıyor.

Defne, Kadir’e olan tepkisinden geri adım atmazken, ikili arasındaki güçlü çekim ve bastırılamayan duygular da giderek gün yüzüne çıkıyor. Tanıtımın finaline ise Defne için boşanan Kadir’in, Defne’nin elinden tutup onu götürdüğü anlar damga vuruyorken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

YORUM YAĞDI

Dizinin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte şimdi izlenir', 'Defne için 24 saat içinde boşandı', 'Kadir'in boşanmasına sevindik', 'Bu senenin en iyi yaz dizisi' gibi yorumlar yapıldı.