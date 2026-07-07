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Muhtemel Aşk 4. bölüm 1. fragman İZLE! 'İşte şimdi izlenir'

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi reytinglerde oldukça iddialı başladı. Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin yeni bölüm öncesi yeni fragmanı yayınlandı.

Muhtemel Aşk 4. bölüm 1. fragman İZLE! 'İşte şimdi izlenir'
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk reytinglerde iyi başladı. MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” perşembe akşamları izleyicisiyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta reyting listesinde tüm kategorilerde birinci olmayı başaran Muhtemel Aşk'ın 4. yeni bölümünden ilk fragman geldi.

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

MUHTEMEL AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Tolga, Defne’den aşkına karşılık vermesi için kendisine yirmi dört saat süre tanımasını isterken, bu konuşmaya şahit olan Kadir, Defne’yi kaybetmemek adına boşanma kararı alıyor.

Muhtemel Aşk 4. bölüm 1. fragman İZLE! İşte şimdi izlenir 1

Defne, Kadir’e olan tepkisinden geri adım atmazken, ikili arasındaki güçlü çekim ve bastırılamayan duygular da giderek gün yüzüne çıkıyor. Tanıtımın finaline ise Defne için boşanan Kadir’in, Defne’nin elinden tutup onu götürdüğü anlar damga vuruyorken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

Muhtemel Aşk 4. bölüm 1. fragman İZLE! İşte şimdi izlenir 2

YORUM YAĞDI
Dizinin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'İşte şimdi izlenir', 'Defne için 24 saat içinde boşandı', 'Kadir'in boşanmasına sevindik', 'Bu senenin en iyi yaz dizisi' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ekin Koç Feyyaz Şerifoğlu Muhtemel Aşk
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