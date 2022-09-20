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Cargill'in Orhangazi fabrikasına "Güvenilir Tedarikçi" sertifikası

20.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Rıza Özkaya: - "Balıkesir'deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi'nden sonra Orhangazi Mısır İşleme Tesisi'nin de 'Güvenilir Tedarikçi' sertifikası alması her daim ön planda tuttuğumuz kalite ve güven prensibinin somut göstergelerinden birisidir"

İSTANBUL (AA) - Cargill'in Bursa Orhangazi'deki mısır işleme tesisi, "Tedarik Zincirinde Güven Programı" kapsamında "Güvenilir Tedarikçi" sertifikası aldı.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, şirket, gıda güvenliğinde uluslararası standartlara uygun çalışmalarıyla sektörde yine güven tazeledi.

Balıkesir'deki Turyağ Yağ Üretim Tesisi'nin ardından Bursa Orhangazi'deki Mısır İşleme Tesisi de uluslararası standartlarda denetim ehliyetine sahip, güçlü denetçi kadrosu bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilen denetimlerden geçerek "Güvenilir Tedarikçi" sertifikası almaya hak kazandı.

Tedarik Zincirinde Güven Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Gıda Güvenliği Derneği paydaşı 12 sivil toplum kuruluşu tarafından Mayıs 2021'de hayata geçirilmişti.

"Güvenilir Tedarikçi" sertifikası ise program kapsamında, gönüllülük esasına göre gıda güvenliği, lojistiği ve depolaması konularında dünya standartlarını karşılayan üretici ve tedarikçilere veriliyor.

- "Gıdada inovasyonu Orhangazi'de yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Rıza Özkaya, Balıkesir'deki tesislerinin ardından Orhangazi Mısır İşleme Tesisi'nin de "Güvenilir Tedarikçi" sertifikası almasının her daim ön planda tuttukları kalite ve güven prensibinin somut göstergelerinden olduğunu bildirdi.

Orhangazi'de, dünya standartlarında çalışan tesise bugüne kadar 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Burada tamamen doğal mısır bitkisinden nişasta, mısır lifi, endüstriyel nişasta ve tatlandırıcı üretiyoruz. Türkiye'de yerli kaynaklarla ürettiğimiz endüstriyel nişastayı, bağlayıcı ve yapıştırıcı işleviyle kağıt, oluklu mukavva, tekstil ve inşaat sektörleri ağırlıklı olmak üzere birçok sektöre veriyoruz. Almanya, İtalya, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 20 ülkeye endüstriyel nişasta ihraç ediyoruz. Orhangazi'yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapma hedefimizin yanı sıra dünyanın en inovatif gıda şirketlerinden biri olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız da burada devam ediyor. Sağlıklı, besin değeri yüksek, şeker oranını azaltan, bitkisel kaynaklı inovatif gıda ürünlerimizi üreticilere sunuyoruz."

- "Çevre duyarlılığımız en yüksek seviyede"

Rıza Özkaya, Orhangazi tesisinin bulunduğu bölgenin en ileri teknolojili ve etkin atık su arıtma ünitesine sahip olduğunu belirterek, bu konuda sahip oldukları hassasiyete değindi.

Bağımsız kuruluşlarla devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında tesisin yıllık su tüketiminde son 10 yılda üçte bire varan oranda iyileşme sağladıklarını aktaran Özkaya, su kullanımı ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımların ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Özkaya, dünya standartlarının üzerinde bir atık su arıtma sistemi kullandıklarını, tesisin bu özelliği sayesinde pek çok ödül kazandığını bildirdi.

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Cargill tesis üretim

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