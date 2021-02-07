Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 37 milyar dolar cari açığı olan Türkiye’nin 2 bin 500 coğrafi işaret alabilecek yöresel ürünüyle ülke ekonomisine 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceğini bildirdi. Baran, “AB’de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar Avro” dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Ankara’nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz oldu.

“Cari açığın formülü”

Ankara Ticaret Odası olarak yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu çerçevede Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini kaydetti. Ankara’nın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 28 ürün için tescil başvurusunda bulunulduğunu söyleyen Baran, Başkent’te coğrafi işaret alabilecek 720 yöresel ürün bulunduğunu bildirdi. Türkiye’nin 37 milyar dolar cari açığını azaltmak için coğrafi işaretli yöresel ürünleri işaret eden Baran, “Bu ülkenin her yerinde inanılmaz bir zenginlik var. Bu zenginliği ülkenin menfaatlerine dönüştürmekle ilgili çalışmalar yapmalıyız. Başka ülkeler bunu yapıyor. Fransa’nın Comte Peyniri, İtalya’nın Parmesan peynirinin iki ülkeye katkısı 1.5 milyar Avro. 50 bin kişiye istihdam sağlanıyor. AB‘de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar Avro. Dünyada tescil almış 10 bin ürün var, bunların 200 milyar Avro karşılığı var. Bizim ise coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürünümüz var. Ülkemize katkısı 20 milyar dolar olabilir. 37 milyar dolar cari açık verdiğimiz düşünüldüğünde, buradan gelecek 20 milyar dolar ekonomimize inanılmaz katkı sağlar, eğer değerlendirebilirsek” diye konuştu.